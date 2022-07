14-juillet : reportage à bord d'un A400M d'Orléans-Bricy au dessus des Champs-Elysées

Le défilé militaire du 14-Juillet a pour thème, cette année, "Partager la flamme", pour mettre en avant la flamme de la Résistance et la flamme olympique. Un A400M, avion de transport tactique de l’armée de l’air, de la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, est présent dans le carrousel du défilé aérien. France Bleu Orléans a pu monter à bord lors d'un vol de répétition.

Le commandant Nicolas (à gauche) et le commandant Ronan, pilotes de l'A 400M © Radio France - Christophe Dupuy

Répétition grandeur nature

La mission débute vers 10h dans la matinée par un briefing d'environ 20 minutes autour du commandant Nicolas, leader d'équipage pour ce vol. Rien n'est laissé au hasard : données GPS, météo, aéroport de secours en cas de panne ou avarie, tout est passé en revue. Le commandant rappelle notamment "qu'à l'arrivée sur la Défense, il y aura une descente vers 1.00 pieds à 1.500 pieds/minute et que ca peut être un peu rapide et un peu brut".

Vers 11h30, les pilotes rejoignent ensuite le tarmac pour une ultime vérification de l’appareil. Elle est effectuée par un mécanicien et le commandant de bord. Le commandant Nicolas fait le tour de l'avion et détaille "Il y a mille choses à vérifier mais on a des réflexes, on va par exemple regarder l'état des pneumatiques, les bords d'attaque des ailes et de la dérive pour voir si il n'y a pas d'impact notamment d'oiseaux".

L'empennage de l'A 400M "ville d'Orléans" de l'escadron Touraine © Radio France - Christophe Dupuy

Aux alentours de midi, l’avion s’aligne enfin sur la piste pour un décollage imminent. Les quatre moteurs à hélice d'une puissance chacun de 11.600 chevaux propulse l'appareil. Après 30 minutes dans les airs, l’A400M "ville d’Orléans" de l’escadron Touraine fait la jonction avec un A330 MRTT de transport et de ravitaillement en vol. Les deux avions sont dans le même bloc pour le défilé. En attendant le top départ pour rejoindre Paris, les deux aéronefs qui volent très proches l'un de l'autre effectuent plusieurs rotations. Au loin l'on aperçoit des Rafales qui patientent eux aussi dans le ciel parisien.

300 mètres au dessus des Champs-Elysées

Les messages radio se multiplient dans les casques des deux pilotes avant que les deux appareils ne s’insèrent à la seconde près dans le carrousel aérien et entament la descente sur les Champs-Elysées. Le commandant Ronan, co-pilote, précise "on est là à 300 mètres d'altitude, on survole jamais Paris à cette hauteur donc là on savoure, on savoure".

Même plaisir pour le commandant Nicolas, "c'est une super opportunité, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est absolument incroyable à vivre, il y a énormément de choses à vérifier du coup on pas trop le temps de regarder le paysage mais malgré tout on en garde des bons souvenirs, c'est gratifiant". L'A400M "ville d'Orléans" laisse derrière lui l'Arc de Triomphe, virage à 180° et retour à la B.A 123 d'Orléans-Bricy. Mission réussie, place au Jour J.