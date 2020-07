14 juillet : seules 3 communes de Meurthe-et-Moselle maintiennent leurs feux d'artifice

800.000 euros de chiffres d'affaires en moins. Marc Clavel, le patron de l'entreprise lorraine JSE (Jouets et spectacles de l'Est) a fait ses comptes. Et le calcul est plutôt simple : "le 13 juillet on avait d'habitude une cinquantaine de feux d'artifice, le 14 une trentaine... Cette année, il n'y en a aucun", déplore t-il. Covid oblige, la plupart des villes ont effectivement préféré annuler leurs traditionnelles festivités du 14 juillet, mettant au chômage les 180 artificiers habituellement recrutés par l'entreprise.

Des feux dispatchés à Nancy

En Meurthe-et-Moselle, 3 communes se sont manifestées en Préfecture pour maintenir leurs festivités : Manonville, Joeuf, mais aussi Nancy. Selon nos sources, la cité ducale serait en train de préparer des feux simultanés, tirés en plusieurs endroits de la métropole le 13 juillet au soir, afin que chacun puisse en profiter sans créer d'attroupements.

Pour les autres, Marc Clavel milite pour un report de quelques semaines. "Ils pourraient faire au 15 août, puis au mois de septembre pour la rentrée", se prend-il à espérer. Avant de temporiser : "les mairies ont dépensé beaucoup d'argent avec les masques, les mises au norme pour les écoles... alors les budgets sont partis un peu là". Mais l'artificier ne perd pas espoir : il espère se rattraper en fin d'année, pour les fêtes de la Saint-Nicolas.