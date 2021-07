14 JUILLET : Stanislas, 9 ans, porte-drapeau à Trouville-sur-Mer

Stanislas Smedja sera ce mercerdi 14 juillet à 11h devant le monument aux morts de Trouville-sur-Mer. Il sera l'un des porte-drapeaux de cette cérémonie. Un grand jour pour le garçon de 9 ans qui va officiellement recevoir son drapeau tricolore.

Stanislas est l'un des plus jeunes porte-drapeaux du Calvados © Radio France - Elodie Touchais

9 ans et passionné d'histoire

Le garçon qui fera sa rentrée en classe de CM2 en septembre prochain ne prend pas son rôle à la légère. "Je sais que la liberté a un prix" et "je n'oublie pas ceux qui se sont sacrifiés pour nous" enchaine ce jeune passionné d'histoire, admirateur de Napoléon. "Je l'aime" résume tout simplement Stanislas qui a découvert l'empereur au printemps, lors d'un reportage sur le bicentenaire de sa mort.

Stanislas s'est pris de passion pour l'histoire de Napoléon Bonaparte © Radio France - Elodie Touchais

Les cérémonies officielles, il est tombé dedans très jeune, en accompagnant son père alors militaire en Afrique. En grandissant et à son retour en France, Stanislas est resté très investi : "j'ai déposé des gerbes au 75ème anniversaire de la libération de Trouville".

Dans sa chambre, BD de Napoléon, chars militaires et jeux Pokémon se partagent les étagères ! © Radio France - Elodie Touchais

Détendu et un peu surexcité, Stanislas connait déjà par coeur le discours qu'il devra prononcer à la remise de son drapeau. Le garçon révise aussi la lecture d'un texte qu'il partagera avec un ancien combattant.

Discours et texte trônent sur le bureau de Stanislas qui les révisent régulièrement avant le jour J © Radio France - Elodie Touchais

La relève est assurée !

14 juillet, 11 novembre, 8 mai : les jeunes boudent souvent ces cérémonies regrette Marlène qui a donc invité tous les petits camarades de son fils à être présent ce mercredi matin. "C'est un grand jour pour lui, pour nous" reconnait la maman d'origine polonaise qui espère aussi susciter un sursaut : "que la jeunesse ou les parents puissent trouver cinq minutes pour venir et montrer à leurs enfants que nous sommes là grâce aux anciens. C'est important de ne pas oublier".

"Il y a quelques années nous avions encore une dizaine de porte-drapeaux. Il n'en reste plus que deux"

Des forces vives, l'association des anciens combattants de Trouville-Deauville en a bien besoin. Trouver des porte-drapeaux pour participer aux cérémonies devient de plus en plus compliqué témoigne André Poulin. "Aujourd'hui nous n'en avons plus que deux" dit le président de la FNACA soulagé de voir des jeunes comme Stanislas prendre la relève... et qui espère aussi voir le petit-frère suivre le même chemin !