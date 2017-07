14 Juillet : un drone piloté depuis Cognac surveille le défilé militaire des Champs Elysées

Pour la première fois, c'est un drone qui supervisera la sécurité aérienne pendant le défilé militaire sur les Champs-Elysées ce matin. Un drone Reaper, de fabrication américaine, installé sur la base aérienne de Cognac-Chateaubernard, en Charente.

C'est un drone Reaper, de fabrication américaine, comme il en existe 6 aujourd'hui dans l'armée de l'air française : 5 sont basés en Afrique pour les opérations extérieures, et le sixième est basé à la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard, en Charente. Et c'est depuis Cognac que le drone sera piloté pendant toute la durée du défilé sur les Champs-Elysées.

Dans le cockpit, aux avant-postes, il y a le pilote à proprement parler qui est en contact avec les contrôleurs aériens et les autres avions, et un opérateur des capteurs optiques, notamment la caméra. Derrière eux, un officier renseignement qui coordonne la manoeuvre, et un opérateur image chargé de l'identification des matériels ou des bâtiments

Le drone Reaper vu de l'arrière, dans son hangar à Cognac © Radio France - Pierre MARSAT

L'escadron de drones de l'armée de l'air, basé à Cognac, compte aujourd'hui 10 appareils : 6 drones Reaper (5 à Niamey, et 1 à Cognac), et 4 drones Harfang, appareils d'une génération précédente, appelés à être remplacés par des Reaper en 2018.

