14-Juillet : "un vrai symbole" et une fierté pour Fabrice, douanier qui défilera sur les Champs-Elysées

Difficile pour Fabrice de cacher son enthousiasme. Ce 14 juillet, il participe au défilé militaire à Paris. C’est son deuxième, mais rien à voir avec sa première "édition" en 2020. En pleine pandémie de coronavirus, le 14 Juillet c’était alors limité à la Place de la Concorde. De quoi frustrer un peu ce douanier en exercice depuis 26 ans. "C’était un vrai défilé mais ce n’est pas aussi symbolique que les Champs parce que les Champs Elysées, on la surnomme la plus belle avenue du monde et ces n’est pas usurpée. Et ça représente vraiment un symbole de la France et tout ce qui va avec la parade militaire", confie-t-il avec le sourire.

Malgré son ancienneté il a dû, comme tout le monde, candidater. "Ce n'est pas si simple : il faut d'abord faire des pré-sélections. On fait un dossier avec une lettre de motivation, on explique pourquoi on veut défiler, notre cursus. Et ensuite, on part une semaine à La Rochelle et suite à cette semaine de pré-sélection, on est retenu ou pas", explique-t-il. Avant le jour J, l'ensemble des douaniers sélectionnés a suivi un entraînement de trois semaines à La Rochelle. Notamment pour bien apprendre "le pas militaire", rythmé à 120 pas minute. "Ça représente à peu près 300 kilomètres de marche. Contrairement aux militairement, on n'a pas l'habitude marcher au pas : la douane est une administration", détaille le motard de la douane. Il a donc fallu assimiler le rythme, coordonner le pas au reste du corps, "pour que tout soit beau".

Faire connaitre davantage la Douane

Alors forcément à l'approche du défilé, il y a un peu de stress. "À tout moment, en descendant du bus, on peut se tordre une cheville, ou on a un malaise parce qu'on n'a pas assez mangé ou parce que le stress fait qu'on n'est pas bien. Je suis très motivé, j'espère que rien ne m'arrivera. Mais tant que je ne suis pas sur les Champs, le jour J : rien n'est gagné !", redoute-t-il. Sa tenue, composée notamment d'un calot et d'une chemisette bleu ciel, nécessite également un soin particulier. "Nous n'avons pas de tenue de rechange, donc il faut faire attention", glisse Fabrice.

Ce défilé du 14 juillet c'est aussi l'occasion pour ce motard de représenter "ses collègues" et son administration, la Douane dont on parle trop peu selon lui. "On a avant tout un rôle primordial de lutte contre tous les produits illicites. Même si nous sommes moins connus que la gendarmerie ou la police, c'est vraiment une administration très utile à la population", avance-t-il. A 11h30 sur les Champs Elysée, Fabrice composera fièrement la première ligne du bataillon.