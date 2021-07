14 juillet : une Alsacienne de 22 ans participe au défilé sur les Champs-Élysées

Une jeune Strasbourgeoise fera partie des 5.000 personnes, militaires et civils, qui vont défiler ce mercredi sur les Champs-Élysées à Paris. Élise Sapriel, 22 ans, vient de terminer un service civique à Strasbourg, dans le cadre d'une mission d'éducation.

Au service des autres

Pendant sept mois, Élise Sapriel était en service civique à l'Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) à Strasbourg. Dans le cadre de sa mission, la jeune femme est intervenue au collège du Ried à Bischheim. Aux côtés des enseignants, Elise Sapriel a accompagné des jeunes en difficulté et s'est éfforcée de lutter contre les inégalités scolaires. "Etre là pour eux et me dire que j'ai été utile pendant cette crise sanitaire, c'était important pour moi" confie la jeune Alsacienne, qui souhaite par la suite devenir professeure des écoles.

Une grande fierté de participer au 14 juillet

Quand on l'a appelé pour lui proposer de participer au défilé du 14 juillet à Paris, Élise Sapriel n'y croyait pas trop. "Je suis tombée des nues !" explique t-elle, mais sa réponse était une évidence. "J'ai tout de suite accepté, c'est une expérience exceptionnelle, je ressens beaucoup de fierté et de gratitude" avoue la jeune femme.

Avec d'autres jeunes en service civique, l'Alsacienne participera ce mercredi à l'animation finale du défilé, autour de 10h30-11h. Un symbole de reconnaissance pour Élise Sapriel : "On reconnait nos efforts en tant que service civique et je ressens de la fierté et de la gratitude, vraiment".