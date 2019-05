14 maisons éclusières dans l'Yonne à rénover

Auxerre, France

Les maisons éclusières ce sont ces petites maisons proches des écluses qui sont normalement occupés par des éclusiers, qui gardent les lieux.

Des projets de réhabilitation et réaménagement sont prévus parce que depuis plusieurs dizaines d'années de plus en plus de maisons éclusières sont abandonnées à cause d'une mutation de l'activité explique Thierry Feuroux, le directeur opérationnel à Voies navigables de France en Centre bourgogne : " historiquement à chaque maison éclusière il y avait un éclusier et sa famille. C'était un lieu d'échanges entre mariniers et éclusiers qui échangeaient du grain ou du charbon contre des produits locaux, oeufs, salades ou autres légumes . Le commerce a déserté les infrastructures pour devenir touristiques et saisonnières et le personnel est en forte diminution par rapport à tente ou quarante ans, d'où les maisons qui sont vides"

De fabuleuses opportunités

Toute personne, association, ayant un projet pour redonner une vie à ces maisons peut faire une proposition par mail jusqu'au 23 juin. il y a beaucoup de projets envisageables sur ces maisons qui se trouvent le long d'une infrastructure touristique majeure selon Thierry Feuroux : "ces maisons patrimoine du XIXe siècle sont des fabuleuses opportunités pour développer des choses en lien avec le tourisme et avec les habitants. De l'hébergement, la vente de produits locaux, de la restauration, accueillir des projets culturels, artistiques ou associatifs, voire de la production agricole en circuit court autour de ces maisons."

Café restaurant, épicerie, hébergement touristique, pour chacune des maisons le projet peut-être différent et pour le moment rien n'est arrêté assure Thierry Feuroux. On trouve notamment ces maisons à Chassignelles, Lézinnes, Migennes, Saint-Florentin, Flogny-la-Chapelle, Cheney, Tonnerre, Saint-Martin-sur-Armançon, Pacy-sur-Armançon, Ravières...

Un appel à projets

Si vous souhaitez proposer un projet a voies navigables de France pour réhabiliter une maison éclusière vous pouvez envoyer un mail jusqu'au 23 juin à : maisons.centrebourgogne@vnf.fr.

Et pour savoir où se trouvent les Maisons éclusières du canal de bourgogne et de l’Yonne, rendez vous sur le site "Umap" et taper dans la barre de recherche "maison éclusières". Concernant la remise en état des maisons éclusières, cela devrait être financé par VNF.