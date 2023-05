14 postes de policiers nationaux vont ouvrir en Corrèze et en Haute-Vienne

Ils seront huit nouveaux policiers nationaux à Limoges, quatre à Brive-la-Gaillarde, un à Ussel et un à Tulle. Au total, ce sont 14 postes qui seront ouverts, en septembre, dans les départements de la Haute-Vienne et de Corrèze.

8 500 nouveaux gendarmes et policiers en France

Des ouvertures de postes qui sont liées à la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur , portée par Gérald Darmanin. Partout en France, 8 500 postes de policiers et de gendarmes seront créés durant ce quinquennat. Ils s'ajoutent aux 10 000 postes créés durant le quinquennat précédent du président Emmanuel Macron. Le but, pour le ministre de l'Intérieur, est de "renforcer la présence des policiers dans l’espace public et lutter fermement contre la délinquance".