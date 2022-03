140 manifestants à Noirétable pour demander le retour du train entre la Loire et le Puy-de-Dôme

Week-end de revendications pour les partisans du retour du train entre Thiers et Boën-sur-Lignon. Plusieurs groupes de marcheurs ont relié des gares rurales de la Loire et du Puy-de-Dôme, depuis Clermont-Ferrand et Saint-Étienne notamment, pour y demander le retour du train. La mobilisation s'est achevée ce dimanche, en gare de Noirétable, où plus aucun train ne circule depuis 2016.

La gare désaffectée de Noirétable était le point médian du tronçon ferroviaire qui reliait Thiers à Boën-sur-Lignon. Depuis la fin de cette desserte, l'association le Train 63-42-69 tente d'obtenir le rétablissement d'un train.

Car depuis 2016, de nombreux habitants des Monts du Forez ont du réinventer leurs façons de circuler. Terminé le train pour se rendre à Boën depuis des petits villages comme Saint-Julien-de-Vêtre ou Sail-sous-Couzan. C'est là qu'habite Catherine : "Maintenant il faut passer par Roanne et Saint-Germain-des-Fossés pour aller à Clermont-Ferrand! Il ne reste que la solution du covoiturage, parce que même prendre le bus devient complexe, une demi-journée pour arriver de Clermont."

Le train des Monts du Forez a relié le Puy-de-Dôme et la Loire pendant de longues années. Serge en garde de profonds souvenirs d'enfance, et reste très pessimiste sur le retour éventuel du train à Saint-Julien-de-Vêtre, où il avait l'habitude de se rendre.

Serge : "La voir rouvrir, ce serait trop beau!" Copier

Il y a la nostalgie du train, accentuée par la flambée des prix de l'essence alors que la voiture est devenue le seul moyen pratique de locomotion pour beaucoup de riverains. Mais les élus locaux font aussi tout ce qui est en leur possible pour faire revenir le train dans leurs communes dans un but économique. Le maire de Noirétable Julien Degout a obtenu la labellisation Petites Villes de Demain pour sa commune. Et espère que ça pèsera en faveur d'une renaissance de la gare. "C'est une logique de redynamisation du centre-bourg, explique l'édile, et ça va au-delà de ça, Noirétable a vocation à faire la locomotive des autres communes alentours."