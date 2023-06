140 sauveteurs du SDIS tous les jours sur les plages de 10 communes maralpines cet été

C'est aux communes que revient la charge de surveiller les plages sur leur territoire. Mais dans les Alpes-Maritimes, et depuis longtemps, des communes travaillent avec les sapeurs-pompiers. Elles sont 10 à le faire, Vallauris, Antibes, Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Nice, Beaulieu, Menton, Roquebrune Cap Martin et Roquebillière pour son bassin naturel. Au total, 46 postes de surveillance sont installés pour 140 sauveteurs quotidiennement présents pour superviser la baignade.

Cette année, le SDIS estime à plus de 1,3 million d'euros le coût du dispositif en forte hausse. Un investissement indispensable pour Jean Leonetti, maire d'Antibes, dont la commune dépense près de 700.000 euros pour la sécurité en mer. Pour preuve le bilan de la saison 2022. Les sauveteurs du SDIS ont effectué plus de 13.000 interventions. Parmi celles-ci 169 nageurs en difficulté ont été secourus. Et là où le bilan est vraiment très bon, c'est que sur les 45 noyades (dont cinq arrêts cardio-respiratoires) qui ont eu lieu sur des plages surveillées par les sapeurs-pompiers, aucune n'a été mortelle, tous les nageurs victimes ont pu être sauvés par les sapeurs-pompiers.

En revanche, la présence de sauveteurs en nombre ne doit en aucun cas mener à une baisse de vigilance de la part des nageurs. En particulier chez les jeunes enfants et les personnes âgées, deux catégories d'âge sur-représentées dans les statistiques des noyades. Ne jamais trop s'éloigner de la plage, et surtout ne pas présumer de ses forces. L'an dernier, 14 personnes sont mortes noyées dans les Alpes-Maritimes.