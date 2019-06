1400 foyers privés d'électricité dans l'Indre

Châteauroux, France

"Pour l'instant, nous n'avons pas encore localisé le défaut" : les services d'Enedis recherchent en ce moment les causes de ces coupures d'électricté. En milieu d'après midi ce vendredi, 1 400 foyers étaient privés de courant dans le sud du département, notamment dans le secteur d'Argenton-sur-Creuse, Badecon-le-Pin ou encore Roussines. Les techniciens d'Enedis mettent tout en oeuvre pour un rétablissement de l'électricité le plus rapidement possible.