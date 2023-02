1471 euros récoltés pour des associations grâce à la braderie d'Andy Symonds à Lagnes

Ce dimanche à Lagnes, une quarantaine de coureurs ont pu acheter des vêtements de course à bas prix et pour une bonne cause ! Place de la Mairie, l'athlète Andy Symonds, -un britannique installé en Vaucluse depuis une douzaine d'années et notamment connu pour avoir renoncé aux championnats du monde de trail pour ne pas aggraver son bilan carbone- organisait la vente d'articles, gagnés au fil des compétitions. Les coureurs ont pu acheter des chaussettes, des t-shirt ou encore des chaussures, en donnant ce qu'ils estimaient être le juste prix. Une action économique pour les acheteurs, mais aussi écologique comme l'explique Andy Symonds.

"Je trouve qu'on est dans un monde de consommation. On achète et on stocke un volume qui devient débile et dont on n'a pas besoin. Et moi finalement ce que j'aime avec la course à pied, c'est que c'est un sport simple : on a besoin d'un t-shirt, un short, une paire de basket et on est plutôt pas mal. Donc l'idée pour moi c'était de partager ce que j'avais avec d'autres gens, pour qu'ils n'aient pas à acheter."

Au total, 1471 euros ont été récoltés. L'ensemble va ensuite être distribué à deux associations : Trail Vaucluse et l'ASPAS, association pour la protection des animaux sauvages. Chaque association recevra un chèque de 735,50 euros.