149 gardiens de la paix nommés dans la région : une "petite bouffée" d'air, mais insuffisante, selon l'UNSA

Des postes de gardiens de la paix en plus dans le Grand Est, et particulièrement en Moselle. Une bonne nouvelle pour l'UNSA Police, car il y a des manques d'effectifs à combler. Mais son délégué zonal prévient : cela ne suffira pas.

149 policiers vont arriver en renfort dans le Grand-Est, dont 72 en Lorraine. Ils sont 221 dans la zone Est, qui comprend aussi la Bourgogne Franche-Comté : c'est le syndicat UNSA Police qui l'annonce sur Facebook. Ces nouveaux gardiens de la paix sont déployés pour répondre à des problématiques d'effectifs dans les commissariats. Dans le détail, ils sont par exemple, 20 à Metz, treize à Thionville, quatorze à Nancy, 22 à Strasbourg, dix à Freyming, et trois vont s'installer à Longwy. Une bonne nouvelle, mais il ne faudrait pas que ces effectifs soient éphémères, dit en substance le délégué zonal UNSA Police, Nicolas Villemin, invité de France Bleu Lorraine ce mercredi.

Un quart des affectations de la promotion nationale de gardiens de la paix pour le Grand Est

Notre zone est particulièrement bien dotée cette année, concède-t-il : "La zone est représente un quart des affectations cette année. Tant mieux, ils vont arriver en février." Une petite bouffée d'oxygène, mais cela ne suffira pas à combler le manque d'effectifs. "A Metz, par exemple, 20 collègues vont arriver, mais il manque 45 personnes. Le souci, aussi, c'est qu'il va falloir encadrer ces jeunes stagiaires."

Des jeunes qui repartent et des policiers plus expérimentés qui ne peuvent pas revenir

Dans le même temps, selon Nicolas Villemin, "il y a un vivier de collègues dans certaines régions, comme en Île-de-France, qui espèrent pouvoir rentrer dans leur région, et qui se font griller la priorité. Il y a peut-être une réflexion à avoir pour favoriser les agents qui ont déjà plusieurs années d'ancienneté, ce qui permettrait de pérenniser les effectifs." Car c'est l'autre problème : ces jeunes recrues doivent rester cinq ans dans leur zone d'affectation, avant de pouvoir être mutés ailleurs. Or, souvent, ils partent ensuite, car ils viennent de loin, et la région Grand Est n'est pas parmi les plus attractives.

On a des collègues qui peuvent partir en burn-out parce qu'ils ont 200 ou 300 dossiers à gérer."

Comment cela se traduit-il sur le terrain ? "Les collègues ont toujours plus de travail, notamment dans l'administratif, courent un peu partout, ça réduit la qualité du service public. Cela pose un problème dans la filière investigation : on a des collègues qui peuvent partir en burn-out parce qu'ils ont 200 ou 300 dossiers à gérer."