15 000 euros, pour les entreprises qui recrutent un habitant du quartier de l'Albatros à Guéret

Guéret, France

L'Etat se mobilise pour développer l'emploi dans les quartiers les moins favorisés. Depuis le 1er janvier, il vient de lancer le dispositif des "emplois francs". L'Etat apporte une aide financière aux entreprises qui engagent un demandeur d'emploi (ou un jeune suivi par la mission locale) issu d'un de ces quartiers dits "prioritaires" pour un CDI ou un CDD d'au moins six mois.

L'Albatros, un quartier qui concentre 20% des demandeurs d'emploi de Guéret

En Creuse l'Etat a décidé de soutenir le quartier de l'Albatros à Guéret. L'Albatros regroupe notamment les immeubles de Brésard, Pierrebourg, ou encore Beauregard. Sur ce territoire, le chômage est assez important. 20% des demandeurs d'emplois de la ville de Guéret, y vivent.

La carte du quartier de l'Albatros - Agglo de Guéret

"Lorsqu'on habite dans un quartier prioritaire de la ville, malheureusement on constate qu'il y a une forme de rupture d'égalité, une forme de discrimination, souvent liée à l'adresse, parfois liée à la qualification", explique Renaud Nury, le sous-préfet de l'arrondissement de Guéret.

Jusqu'à 15 000 euros pour les entreprises

L'Etat s'engage à verser 15 000 euros en trois ans (5000 euros par an) à toutes les entreprises qui embaucheront en CDI un demandeur d'emploi issu du quartier de l'Albatros.

Il promet aussi de donner 5000 euros en deux ans ( 2500 euros par an) à toutes celles qui proposeront un CDD de plus de six mois à l'un des habitants du quartier. Ces montants seront calculés en fonction du temps de travail et de la durée du contrat.

L'Etat espère signer au moins six emplois de ce type en 2020 en Creuse. Il n'y a pas de limite maximum.

Quelles sont les conditions?

Toutes les entreprises et toutes les associations peuvent bénéficier de l'aide, quelles que soient leur taille ou leur localisation géographique. Seuls les employeurs publics (EPA et EPIC) et les particuliers employeurs en sont exclus. Les recruteurs doivent embaucher un demandeur d'emploi inscrit à pôle emploi ou un jeune suivi par la mission locale, qui habite à l'Albatros.

Il ne faut pas embaucher une personne qui a fait partie de l'entreprise dans les six mois avant sa date d'embauche. Il ne faut pas non plus avoir procédé, dans les six mois précédent l'embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste à pourvoir.

Si vous avez recruté une personne qui correspond à cette description depuis le 1er janvier 2020, vous avez encore la possibilité de toucher cette aide, en contactant rapidement Pôle Emploi.

Un premier emploi signé

Le premier emploi franc vient d'être signé, ce jeudi 13 février. Morgane Poussière, une jeune femme de 21 ans, domiciliée à l'Albatros a obtenu un CDI au restaurant McDonald's de Guéret.

Renaud Nury désamorce tout de suite la polémique qui pourrait naître du fait de verser de l'argent public aux grands groupes : "McDonald's est une entreprise qui recrute régulièrement, néanmoins ce coup de pouce va permettre d'orienter son recrutement vers une personne qui vit dans un quartier prioritaire de la ville".