Montpellier, France

Lors de la demie finale France /Belgique mardi dernier, près de 10 000 personnes s'étaient rassemblées sur le parvis de l'hôtel de ville de Montpellier pour suivre la rencontre sur un écran géant.

Si besoin, on arrosera la foule

Ce dimanche après midi pour la finale, la ville attend encore plus de monde. "Nous tablons sur 13 à 15 000 personnes ce qui nécessite un dispositif particulier. Nous allons devoir arrêter le tramway le temps du match , créer des barrages filtrants pour les riverains et les piétons qui seront fouillés" précise Philippe Saurel le maire de Montpellier. Il conseille à tout le monde de venir avec une bouteille d'eau, des casquettes seront distribuées et la foule sera arrosée si nécessaire.

Perturbations sur le réseau Tam

Le trafic des tramways sera donc interrompu à partir de 15 h et jusqu'à 20 h sur les lignes 1, 3 et 4 près de la mairie. La station Moulares ne sera pas desservie. La ligne 4 effectuera son terminus à La Rauze et empruntera ensuite l'itinéraire de la ligne 3 entre les stations Gare Saint Roch et Rives du Lez.

Il est également conseillé aux passagers de la SNCF qui ont un train à prendre à la nouvelle gare Sud de France d'anticiper leur départ.

Après le match, en cas de victoire, la foule convergera vers la place de la Comédie ou la surveillance policière ( municipale et nationale) sera renforcée. L''Ecusson, le centre piétonnier, sera bouclé.