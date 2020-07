15 accidents depuis début juillet sur l'autoroute A81 en Mayenne

15 accidents sur l'autoroute A81 en Mayenne depuis le début du mois de juillet. Cela représente presque un accident par jour. Un chiffre élevé alors que ces accidents pourraient être évités. Le capitaine Jean-Luc Prieur, sécurité routière de la gendarmerie de la Mayenne, le rappelle "il faut prévoir _des pauses toutes les deux heures_." D'autant plus sur l'autoroute où les trajets sont plus "monotones" que sur le reste du réseau routier et où il est donc plus facile de s'endormir.

Des accidents qui ont souvent lieu à deux heures de Paris

Plusieurs accidents se sont passés à environ deux heures de Paris, au moment donc où les conducteurs venus de la capitale commencent à fatiguer. Les weekends de départs en vacances chargés sur les routes augmentent également le risque d'accidents.

Sur l'aire de Saint-Denis-d'Orques, entre la Sarthe et la Mayenne, zone où ces accidents ont eu lieu, les conducteurs venus d'Ile-de-France semblent prudents. François l'affirme il ne "roule pas vite, respecte les distance et s'arrête régulièrement". D'autres sont plusieurs à conduire et se passent le relais, c'est le cas de Patrice et Laurence, "j'ai conduit deux heures et là on change," explique Patrice.

Pour le capitaine Prieur, rien ne vaut un vrai repos avant le départ. Il rappelle qu'une nuit de seulement 5 heures de sommeil, "c'est trois fois plus de risques d'avoir un accident." Les départs au milieu de la nuit pour éviter les embouteillages sont donc à proscrire d'après le capitaine de gendarmerie qui a dû se rendre sur des accidents survenus au petit matin, faute de sommeil.