15 ans après, un patient découvre que son dentiste a oublié l'un de ses instruments dans sa dent

La colère et l'inquiétude d’un retraité de Saint-Julien-le-Montagnier dans le Haut Var ! A 63 ans, Pascal Alexandre vient de découvrir qu'il y a 15 ans, en 2005, son dentiste de l'époque installé à Rians a oublié dans sa dent un "instrument" : une aiguille utilisée pour dévitaliser sa molaire avant de poser une couronne. Pascal s'en est rendu compte en passant une radio suite à une forte douleur. "J'avais mal aux dents, je suis allé voir un dentiste à Avignon qui a fait une radio. On a trouvé un kyste sous une racine et sous l’autre racine un outil, une aiguille très fine qui sert a détruire le nerf au moment de la dévitalisation".

L'opération pour enlever l'instrument oublié va coûter 550 euros à Pascal

Dirigé vers un spécialiste à Aix en Provence, au mois d'août, Pascal va devoir subir une intervention pour enlever l’instrument et tenter de sauver sa dent. Mais cette intervention coûte cher : 757 euros au total dont 550 euros pour sa poche, après participation de sa mutuelle. "Avec une petite retraite de 1000 euros par mois, sortir d'un coup 550 euros, vous vous rendez compte ! Je fais comment pour m'acheter à manger et donner à manger à mon chien. Je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, je suis obligé de me faire soigner cette dent."

Désespéré, Pascal ne sait plus vers qui se tourner

Bien sûr, Pascal a tenté de contacter son ancien dentiste mais celui qu'il surnomme "le chirurgien dentiste boucher de Rians" est parti à la retraite et il est injoignable. Reste l'option d'une procédure judiciaire mais avec sa toute petite retraite Pascal n'a ni le courage de se lancer dans une longue procédure ni les moyens d'avancer d'éventuels frais de justice. Sans grand espoir, il a donc envoyé son dossier à l’ordre des chirurgiens dentistes du Var.