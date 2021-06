15 ans sans boulangerie, Gevigney-et-Mercey retrouve le plaisir du pain frais

Désormais on ne dira plus « long comme un dimanche sans pain » à Gevigney-et-Mercey près de Jussey en Haute-Saône. Une boulangerie a ouvert cette semaine dans la commune, il n'y en avait plus eu depuis plus de 15 ans.

Cela faisait 15 ans que les habitants de Gevigney-et-Mercey près de Jussey en Haute-Saône n'avaient pas senti l'odeur du pain frais qui sort du four. Depuis mardi, une boulangerie a ouvert dans la commune.

Pour manger du pain frais, les habitants de Gevigney-et-Mercey et des communes voisines devaient le prendre à la tournée des boulangers. Mais il n'y avait pas de tournée le dimanche, il fallait anticiper, et congeler du pain. D'autres profitaient d'aller en ville pour les courses et achetaient leur pain au supermarché.

On vient goûter le pain !

Désormais on peut venir à la boulangerie chercher son pain, y compris le dimanche, on peut aussi acheter des viennoiseries, des pâtisseries et de la restauration à emporter. Depuis l'ouverture, les clients curieux viennent acheter un pain ou une baguette "pour goûter", mais dès le deuxième jour d'ouverture des clients sont déjà de retour, signe que le pain de Gevigney-et-Mercey leur plait.

Alina BARDET derrière son comptoir; © Radio France - Jean-François Fernandez

Une boulangerie qui rayonne au-delà de la commune

La boulangerie est idéalement située, sur l'axe Port-sur-Saône Jussey. Commerciaux, gens de passage mais aussi habitants des villages avoisinants en profitent. Gevigney-et-Mercey est une petite commune qui compte plus de salariés que d'habitants, 530 emplois pour 489 habitants. Le midi et en fin de journée, avant de rentrer à la maison, de nombreux salariés viennent chercher du pain frais.

Alina BARDET, la femme du boulanger sert le maire Loic RACLOT © Radio France - Jean-François Fernandez

C'est le couple Bardet qui a créé ce commence de toute pièce, dans l'ancienne fromagerie près de la mairie. Boulangers pendant des années ils tenaient une boulangerie à Villersexel, après avoir acheté une maison à Gevigney-et-Mercey ils ont souhaité s'installer dans la commune.

La commune en profite pour redynamiser le centre du village. Une ancienne bâtisse a été rasée, et la salle polyvalente refaite.

Avec un restaurant , la boulangerie est le deuxième commerce de bouche dans le village.