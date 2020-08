En Corse, la chasse au sanglier est ouverte !

In Corsica, hè aparta a caccia ! Véritable tradition qui rassemble toutes les générations, la battue au sanglier reste une activité très pratiquée dans l'île.

"L'essentiel c'est de passer un bon moment"

Ainsi ce matin, comme de nombreux autres chasseurs, Thomas et son équipe se sont donnés rendez-vous aux alentours de 5 heures pour ce moment de l'année qu'ils apprécient tant. Dans les bennes des pick-up les chiens s'impatientent, quand vient enfin l'heure de commencer la traque. Le jeune homme de 23 ans explique "On attendu que tous les postes soient en place et on vient de lâcher les chiens. Maintenant c'est parti !"

Rapidement, plusieurs sangliers sont trouvés et le plus gros d'entre eux se réfugie dans un roncier. S'engage alors une véritable bataille avec les chiens qui le tiennent au ferme, "à caccia abbaghju". Après une heure, le sanglier est tué, mais le combat a malheureusement laissé des traces "Ça s'est un peu mal fini, car on a plusieurs chiens blessés..." soupire Thomas. Au final deux sangliers sont tués, et tous les chiens s'en sortent, après passage chez le vétérinaire.

Pour Anthony qui chasse dans la même équipe que Thomas, les battues sont bien plus que des simples parties de chasse "On se retrouve entre amis, en famille aussi pour quelques-uns. L'essentiel c'est de passer un bon moment et de faire courir un peu nos chiens ! Si on tue un sanglier ou deux c'est très bien, sinon ce n'est pas très grave"

Reportage au coeur d'une battue dans le Fiumorbu Copier

Une pratique qui a évolué au fil des années

Cette année pour la première fois la chevrotine est interdite en Corse. En effet, l'arrêté ministériel qui doit autoriser cette munition pour la période 2020-2023 n'est pas encore signé pour le moment.

Mais il y a eu de nombreux autres changements dans la manière de pratiquer la chasse au sanglier ces dernières décennies comme l'explique Anthony, qui chasse depuis près de 30 ans "C'est surtout la technologie au travers des colliers GPS qui constitue le principal changement. Cela a fait beaucoup évoluer les choses, en nous permettant de suivre beaucoup mieux les chiens. _En l'occurrence ce matin cela nous a sûrement permis de sauver la vie des chiens qui ont été tapés_, en les localisant facilement pour pouvoir les emmener chez le vétérinaire"

Ces dernières années, les règles et consignes visant à relever le niveau de sécurité ont également beaucoup évolué. Exemple avec cette page dédiée à la question sur le site de la fédération de Haute-Corse : https://www.fdc2b.com/am%C3%A9liorations-cyn%C3%A9g%C3%A9tiques/am%C3%A9liorer-la-s%C3%A9curit%C3%A9/

La Chasse au sanglier est ouverte jusqu'au 31 janvier 2021. Une date qui a toutefois été étendue jusqu'au 28 février dans les régions de Corse où il est considéré comme nuisible pour les cultures.