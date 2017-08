15 août : près de 200 pèlerins attendus au Petit Lourdes

Chaque année en l’honneur de Marie des pèlerinages ont lieu et notamment à Lourdes. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement, il existe "Le petit Lourdes" près de Caen à Hérouville-Saint-Clair. Une réplique au 2/3 du célèbre lieu de pèlerinage des Pyrénées.

Des croyants de toute la Normandie pour le 15 août

Une réplique au 2/3 du célèbre lieu de pèlerinage des Pyrénées . Ce site a été crée au 19 ème siècle par un négociant en vins de Rouen, dont l'épouse avait été guérie, selon ses dires à Lourdes. Le Petit Lourde a été laissé à l'abandon plusieurs années. il a rouvert, il y a presque deux ans grâce à une association de défense du site et pour le 15 août de nombreux croyants s'y rendent. "C'est un peu le point de rassemblement de toute la Basse-Normandie, on attend jusqu'à 200 personnes pour ce 15 août" explique Olga Miyoutou, la présidente de l'association de préservation du site. Actuellement, la basilique n'est pas accessible au public elle doit subir d'importants travaux de rénovation, c'est pour cela qu'un temps de prière a lieu ce 15 août, à 16h00 devant la grotte et non dans l'église.

Un appel au don lancé par l'association pour rénover le site

Une reproduction de la grotte de Lourdes à Hérouville-Saint-Clair © Radio France - Mélodie Viallet

L'association a lancé une cagnotte en ligne depuis le mois de mai sur le site Leetchi.com, des dons sont aussi possible sur place, selon la présidente de l'association il faudrait près d'un million d'euros pour rénover entièrement le site, 600 mille euros rien que pour l'église.