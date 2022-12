15 degrés dans son logement : le coup de gueule d'une locataire des Résidences de l'Orléanais

Alors que le froid fait sa première incursion cet hiver, une locataire des Résidences de l'Orléanais - premier organisme HLM de la métropole - pousse un coup de gueule. Martine Clouet a 62 ans, elle habite un appartement situé dans un petit immeuble du parc social dans le centre ancien d'Orléans, rue Saint-Germain. Un immeuble où le système collectif de chauffage au sol a bien été remis en route le 22 octobre, mais visiblement sans grande efficacité.

" Ça veut dire quoi, ce mépris ?"

"Il fait 15 degrés dans la pièce principale, et encore plus froid dans ma chambre, témoigne-t-elle. Il fait très froid, personnellement je n'en peux plus. J'allume des bougies, au risque que cela prenne feu, il faut faire très attention. Il y a bien un radiateur électrique d'appoint, mais c'est un vrai grille-pain et ça coûte très cher." Elle paie déjà environ 600 euros par an de chauffage collectif sur ses quittances de loyer.

Le problème concerne aussi d'autres habitants parmi les sept locataires de l'immeuble. "Nous avons écrit des mails, nous avons remis des courriers signés par l'ensemble des locataires, nous nous sommes déplacés au siège de l'office avenue de la Mouillère, mais nous n'avons aucune réponse. Ça veut dire quoi, ce mépris ? On n'est pas des moins que rien, tout de même ! C'est lamentable." Martine Clouet, au bord des larmes, dit qu'elle est " extrêmement tendue " par cette situation. " Je suis obligée de prendre des anxiolytiques tellement cela me pèse. "

Un retour à la normale promis pour ce week-end

De son côté, les Résidences de l'Orléanais indiquent que ce dossier est actuellement en cours de règlement. "Nous venons de faire faire un diagnostic par un électricien qui confirme qu'il y a un dysfonctionnement", explique le bailleur social. "C'est un problème d'équilibrage du chauffage entre les appartements, cela ne fonctionne pas correctement." Une intervention est prévue dès ce week-end pour régler le problème, promettent les Résidences de l'Orléanais.

