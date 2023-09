15 jeunes femmes en lice pour le titre de Miss Pays de la Loire 2023 à Château-Gontier-sur-Mayenne

C'est une élection qui donne une image dégradante de la femme pour les uns, c'est un rendez-vous populaire et convivial et sympathique pour les autres. Les Miss suscitent encore et toujours la controverse et la polémique. Ce samedi 30 septembre, à 20h45, à Château-Gontier-sur-Mayenne, les 15 jeunes femmes, qui participent au concours Miss Pays de la Loire 2023, ne penseront probablement pas à ça, elles seront évidemment concentrées sur un seul objectif : gagner et représenter la région au concours Miss France en décembre prochain.

ⓘ Publicité

Élue Miss Mayenne 2023, Élodie Lambert, originaire de Bais, tentera de décrocher la première place.