15 jours "d'autorisation spéciale d'absence" pour les sapeurs-pompiers volontaires qui travaillent chez Orange

Saviez-vous qu'il y a environ 4.000 sapeurs pompiers volontaires en Moselle, pour 700 sapeurs pompiers professionnels ? Et l'immense majorité de ces volontaires sont par ailleurs salariés, et doivent jongler entre leur engagement et leur travail. Alors certaines entreprises - 200 environ en Moselle - ont signé des conventions de partenariat avec le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, pour assurer à leurs salariés des jours d'absence spécifiques, par exemple.

Des absences spécifiques non décomptées des congés

C'est le cas d'Orange, qui compte 170 sapeurs-pompiers volontaires parmi ses salariés, dont trois en Moselle, et qui a voulu, le 6 juillet dernier, officialiser les avantages dont ils bénéficient : "On leur octroie 15 jours d'autorisation spéciale d'absence, qui ne sont pas décomptés sur leurs congés, et qui sont répartis dans l'année. Cela leur permet de répondre aux besoins du SDIS, en termes d'opération programmées, mais aussi de formation", explique Sabine Martin, déléguée régionale d'Orange en Lorraine.

De l'utilité d'avoir un pompier comme salarié

Car être salarié et sapeur-pompier volontaire, cela demande une sacrée organisation, explique Sébastien Bertau, directeur départemental adjoint du SDIS 57 : "De l'organisation qui pèse souvent sur le seul sapeur-pompier volontaire. Alors, quand on a des entreprises qui s'investissent pour faciliter son activité, c'est gagnant-gagnant." En effet, il est évidemment très utile d'avoir un pompier comme salarié : "Ce salarié pourra peut-être un jour leur éviter de graves dégâts en cas d'incendie, par exemple, ou de détresse vitale. C'est dans les premières secondes que cela se gagne. Le sapeur-pompier volontaire est en capacité de réagir rapidement".

Appel aux nouvelles recrues

Sébastien Bertau en profite pour lancer un appel aux volontaires, car "la population des pompiers vieillit, et il faut toujours des nouvelles recrues. On a toute une démarche vers la jeunesse, avec les cadets de la sécurité civile, les jeunes sapeurs-pompiers. Mais l'on souhaite aussi passer un message : quand on a 45 ans ou 50 ans, on peut devenir sapeur-pompier volontaire, surtout quand on est installé dans la vie et qu'on est sur un territoire que l'on connaît bien. Un autre public extrêmement intéressant, ce sont les femmes. Souvent, elles sont réticentes parce qu'elles pensent que c'est trop physique. Ce n'est pas vrai ! 76% de l'activité, c'est du secours aux personnes. C'est tout à fait accessible."