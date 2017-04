A 15 jours du 1er tour de l'élection présidentielle, une famille héraultaise partagée

A 15 jours du 1er tour de l'élection présidentielle, une famille héraultaise, Corinne et Jean-Claude, gérants de l'épicerie d'Assas près de Montpellier,et leurs enfants Romain ,étudiant en science et Axelle lycéenne nous livre leurs impressions sur cette élection.

Corinne et Jean Claude vivent à Assas, près de Montpellier, ils gèrent l'épicerie du village depuis 3 ans . Le fils de Corinne, Romain a 23 ans , il est étudiant à la fac de sciences de Montpellier. Leur fille Axelle a 17ans , c'est la seule qui ne votera pas dans 15 jours .

Pour la première fois de ma vie , je ne voterai pas.

Corinne , la mère de famille se dit "désabusée et abusée", à 47ans , pour la première fois de sa vie, elle n'ira pas voter," pas envie de voter", dégoûtée dit-elle par tous ces scandales alors qu'elle et son compagnon travaillent 7jours sur 7, 10 heures et souvent plus et ont du mal à sortir un salaire pour deux . "On apporte un service, on génère de la consommation, et on ne s'en sort pas, regardez les cotisations d'un employé et d'un gérant,ça n'a rien avoir " Corinne est obligée d'avoir un autre emploi, "ne serait-ce que pour avoir une mutuelle".

Corinne dans son épicerie © Radio France - Pascale Viktory

On est des citrons, et même quand il n'y a pas de jus, on essaye de voir s'il n'en reste pas dans la peau .

Jean Claude , le père de famille lui ira voter, par respect pour ceux qui se sont battus pour le droit de vote , "on a la chance d'être dans un pays où on nous demande notre avis ....Jean-Claude hésite ,se reprend: "en fait , je me demande si on nous fait pas croire qu'on nous demande notre avis." Jean Claude a fait le calcul, en ajoutant les heures de travail de Corinne et les siennes, ça fait du 2,50 euros de l'heure , "_alors quand un type qui brigue un mandat de 5ans se paye un costard qui vaut 2ans de salaire d'un smicard ,_s'interroge- t -il on se demande où on va ?"

Déjà qu'ils parlent des jeunes .....

Romain, le fils de Corinne a 23ans, il ira voter mais ne mettra pas de nom dans l'enveloppe , il ne se sent pas représenter ...par aucun des candidats ,"on est dirigé par une élite sociale qui n' a aucune vision de la vie quotidienne des français et en particulier des jeunes , alors que mon avenir est orienté par les choix de ces gens là." Romain est en fac de sciences à Montpellier, 'je vois mes parents qui en bavent, moi j'ai de la chance de me faire un avenir, il ajoute , même si je ne sais pas si j'aurais du travail plus tard ."

Il va falloir qu'il se passe des choses graves .....

Axelle ,à 17 ans ne votera pas pour cette élection, " quand j'aurai ma carte d'électeur , j'irai, la première fois c'est important ," mais si elle avait pu le faire cette année, comme son frère , elle dit qu'elle aurait voté blanc. Elle suit un peu la politique à la télé, "avec les affaires, ça ne donne pas envie de s'intéresser à des gens qui font ce genre de choses , et elle ajoute " et qui sont sensés représenter la France." Axelle comprend la colère de ses parents, "pourquoi ils sont aussi révoltés ".Du haut de ses 17ans, Axelle s'inquiète :" pour que le système change, il va falloir qu' il se passe des choses graves , alors que nous les jeunes , on est utopistes , on est pour la paix, et elle prédit ;" c'est ça qui est révoltant ,c'est qu'il falloir se bouger et pas dans le bon sens ..pour faire bouger les choses ."