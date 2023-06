15 juin : Journée mondiale contre les maltraitances des personnes âgées

Ce 15 juin est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Des maltraitances qui peuvent prendre plusieurs formes : psychologiques, physiques ou encore financières.

ⓘ Publicité

Une démarche de transparence

La Corse compte une trentaine d'EPHAD et à cette occasion, l'EHPAD La Sainte-Famille, en centre-ville de Bastia, ouvre ses portes aujourd'hui au grand public. Une démarche de transparence voulue par la direction de l'établissement, alors que le taux de maltraitance des séniors est élevé dans les institutions telles que les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée comme l'explique sa présidente, Mariette Bourdiec : « Nous n’avons pas la prétention d’être parfaits mais nous avons celle de dire que chez nous les personnes âgées sont bien, pas comme si elles étaient à la maison mais nous essayons de nous rapprocher le plus possible de cela. »

loading

« Tout le monde a le sourire »

Un objectif dont les effets sont ressentis par Marie-Catherine Serafini, 91 ans. Elle fait partie des 40 résidents de La Sainte-Famille, un EPHAD qui avec ses 30 salariés, dispose d'une structure à taille humaine assimilable à une véritable famille, dit-elle « les personnes qui crient le plus sont les résidents par les personnes soignantes. Il nous arrive par moment d’être énervés, fatigués, vieux et je les admire… Tout le monde a le sourire, on peut plaisanter, les taquiner elles sont toujours présentes. »

loading

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, deux membres du personnel sur trois reconnaissent avoir commis un acte de maltraitance. Avec 30 salariés pour 40 résidents, La Sainte-Famille mise sur la taille de sa structure pour se prémunir face à de telles situations. Pour Valérie, aide-soignante, ce type de journée est l'occasion de tordre le cou aux idées reçues sur sa profession : « J’aime ce que je fais, j’aime la personne âgée, être auprès d’eux les accompagner dans les actes de la vie quotidienne, faire en sorte de bien vieillir, être apaisé et accompagner les familles pour moi c’est un accomplissement » dit-elle.

Une structure à taille humaine

D'autant que La Sainte-Famille est un EPHAD à taille humaine, comme le souligne Joselyne, infirmière référente : « On connait chacun de nos résident, chacune des familles, on n’a pas 300 personnes, les personnes qu’on accompagne on les accompagne vraiment et quelque part elles nous accompagnent aussi. »

Parmi ces résidents, François Bubnic, 78 ans, conscient que la maltraitance des personnes âgées est une réalité. En tout cas dans d'autres établissements, pas le sien, dit-il « ici au contraire on est aux petits soins, elles sont super à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit, il faut qu’il y est une sorte d’osmose entre les résidents et le personnel et ça ici ça se ressent. »

loading

En France, on estime que seuls 5% des situations de maltraitance donnent lieu à des signalements. Selon l’Organisation mondiale de la santé, un senior sur dix serait victime de maltraitance chaque mois, à domicile ou en institution. Un numéro dédié existe, le 3977.