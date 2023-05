15 minutes de visite en plus au gouffre de Proumeyssac en Dordogne pour découvrir toute son histoire

"On abordait la partie histoire pendant deux à trois minutes durant la visite, mais cela ne suffisait pas" explique Régis Lambert, le directeur du Gouffre de Proumeyssac car il y a des choses à dire, et à raconter autour de ce gouffre de 42 mètres de hauteur situé à Audrix en Dordogne. Proumeyssac a été exploré entièrement en 1907 par Gabriel Galou, un puisatier, sur demande des propriétaires du gouffre. Une autre tentative d'exploration a eu lieu en 1755 et le site a suscité beaucoup de légendes. Surnommé "Trou du diable, le "trou méchant", il était accusé d'abriter des sorcières, des loups et même un volcan. Désormais et depuis février dernier, un docu-fiction de 13 minutes est diffusé avant la visite pour aborder les légendes et l'histoire de la découverte du gouffre.

"Pour le moment, je n'ai pas vu de dragon"

Massimo, Matteo et Marie font partie des visiteurs qui ont vu le film avant la visite. Pour leur maman, Francesca, c'est une bonne chose car "cela met les enfants en bonne disposition pour la visite, ils apprécient les histoires un peu fantastiques". Matteo est le plus grand "c'est vraiment beau, on nous a dit qu'il y avait un dragon, mais je n'en ai toujours pas vu" dit-il en souriant. Le film permet aussi de bien retenir, Massimo se souvient qu'on appelait ça "le trou du diable" alors "qu'il y avait des trésors", rajoute Marie, "les stalagtiques et les stalagmites".

Une visite de 60 minutes désormais

Le film permet également de rallonger la visite du site "on atteint la barre des 60 minutes et donc l'heure de visite, c'était une demande des visiteurs" selon le directeur du gouffre. 300.000 euros ont été investis pour la réalisation du docu-fiction et pour la construction de la salle de visionnage à l'extérieur du gouffre, aménagée pour accueillir des groupes de 70 personnes.

Cet investissement était nécessaire d'après Régis Lambert, non pas que le site soit en baisse de fréquentation, au contraire "nous sommes complets une partie de l'été", mais parce que "dans le domaine du tourisme, il est important d'innover et d'améliorer l'expérience visiteur".

Le passage à l'heure de visite a nécessité le recrutement de deux nouveaux guides, car la fréquence des visites n'a pas changé, il y a toujours des départs "toutes les 20 ou 30 minutes".