15 nouveaux pompiers professionnels arrivent dans le Haut-Rhin

Colmar, France

15 nouveaux pompiers professionnels dans le Haut-Rhin, ils viennent remplacer les départs à la retraite, les mutations. Au total, il y a 403 pompiers professionnels dans le département.

Des pompiers qui seront affectés sur Mulhouse et Saint-Louis. Du sang neuf pour les soldats du feu, puisqu'il ont entre 19 et 28 ans.

Formation axée sur le risque attentat et les violences urbaines

Beaucoup étaient d'anciens pompiers volontaires. ont suivi deux mois de formation et prendront leur service officiellement le 31 décembre. Ils débutent tous avec le grade de caporal. Ils ont suivi des formations aussi sur le risque attentat avec des militaires et les risques des violences urbaines et les agressions, dont ils peuvent-être confrontés.

Les agressions sur les pompiers ne sont pas en hausse dans le département du Haut-Rhin.

Les 15 nouvelles recrues © Radio France - Guillaume Chhum

Les nouveaux pompiers professionnels ont leur écusson © Radio France - Guillaume Chhum

On les forme contre les risques d'agression : avoir un chemin de repli, ne pas s'engager dans les impasses, ne pas laisser un pompier partir seul," le capitaine Gilles Serry du groupement formation

Gilles Sery explique comment sont formés les pompiers contre les agressions Copier

Beaucoup de candidats et peu d'élus

Ils étaient près de 200 à postuler, seulement 15 ont été retenus. Un recrutement qui était devenu assez rare dans le département du Haut-Rhin. Le dernier remonte à 2015.

Cérémonie de fin de formation d’intégration des 15 caporaux SPP au @sdis68 . @Prefet68 et @KlinkertBrigitt ont remis aux stagiaires l’écusson du corps départemental de SP du Haut-Rhin. La promotion a pris le nom de "Capitaine Wach", hommage à l’officier décédé le 26 octobre. pic.twitter.com/mXDKYhAlA7 — SDIS 68 - Haut-Rhin (@sdis68) December 21, 2018