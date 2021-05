150,000 foyers girondins raccordés à la fibre optique

Ce jeudi après-midi le PDG d'Orange Stéphane Richard ainsi que le président du Conseil départemental Jean-Luc Gleyze, se sont invités au domicile de la famille Vitry au Barp pour célébrer le 150,000ème raccordement de la fibre optique en Gironde.

Dans cette famille on est passé de 40 mégas en 4G à plus de 900 Mbits/s par la fibre optique. La maison a été raccordée le mois dernier et le couple et ses deux enfants n'ont plus à se battre pour partager le réseau. Le couple a déboursé 1.200 euros pour se raccorder mais il réalise désormais des économies sur ses abonnements.

On en a profité pour connecter toute la maison de la télé aux interrupteurs électriques

- Arnaud Vitry

Stéphane Richard, patron d'Orange, promet que les engagements passés avec le département de la Gironde dans le cadre de son plan Très Haut Méga seront tenus. D'ici 2024 l'ensemble des foyers girondins sont censés être raccordés à la fibre optique. Là où ce ne sera pas possible une solution satellitaire sera proposée aux habitants. A ce jour 6.000 km de fibre ont déjà été déroulés en Gironde.