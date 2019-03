150 à 200 manifestants à Tours pour défendre la qualité de l'accueil dans les crèches

Indre-et-Loire, France

Cela n'arrive pas si souvent. Un mouvement de grève a touché 16 crèches à Tours ce mercredi et 150 à 200 éducatrices de jeunes enfants, puéricultrices, auxiliaires de puériculture et professionnels de la petite enfance ont manifesté devant la préfecture d'Indre et Loire. Un mouvement national à l'appel du collectif "Pas de Bébé à la Consigne"pour protester contre la réforme sur l'accueil des enfants en crèche.

Le gouvernement prévoirait de modifier les normes d'accueil. Des mesures très concrètes que dénonce Isabelle, elle est professionnelle de la petite enfance à Tours.

Dans les crèches, nous allons descendre de 10 m2 d'espace par enfant à 5,5 m2 si l'on laisse faire le gouvernement" Isabelle, intervenante pédagogique dans les crèches de Tours

Pour Isabelle, ces mesures vont avoir des conséquences importantes, "dans une crèche de 20 petits de 18 mois, on va perdre beaucoup d'espace et cela risque de provoquer des comportements d'agressivité, et gêner les professionnels dans leur travail" précise-t-elle.

Une banderole très explicite place de la préfecture © Radio France - Denis Guey

On veut montrer qu'on se mobilise dès maintenant pour justement qu'on ne fasse pas de réforme derrière notre dos" -Barbara Brossard

Barbara Brossard, co-présidente de la Fédération Nationale des Educateurs de Jeune Enfants en Touraine. Elle explique que rien n'est décidé encore puisque le gouvernement doit procéder par ordonnances tout en consultant les représentants des professionnels de l'enfance. "Ce ne sont aujourd'hui que des rumeurs mais nous souhaitons que ces rumeurs soient levées. Le collectif "Pas de Bébé à la Consigne" a tiré la sonnette d'alarme" explique Barbara Brossard. Elle ajoute, "outre l'espace par mètre carré qui va être réduit, le nombre de professionnels diplômés va lui aussi diminuer. On veut montrer qu'on se mobilise dès maintenant pour justement qu'on ne fasse pas de réforme derrière notre dos."

Une délégation a été reçue le soir à 18h par un représentant de la préfète d'Indre-et-Loire.