150 Amiénois sont mobilisés dans les 26 chantiers de la Ville pour cette première journée citoyenne

La première édition de la Journée Citoyenne se déroule ce dimanche à Amiens. L'objectif de la mairie est de faire participer les habitants à des travaux et des ateliers tout au long de la journée, et dans toute la Ville.

La Ville d'Amiens organisait hier sa première journée citoyenne ! Amiens rejoint ainsi un réseau de plus de 1500 communes en France qui organisent cet événement une fois par an et qui regroupe au total 250 000 personnes. L'objectif est ainsi de faire participer bénévolement les habitants à 26 ateliers répartis dans toute la ville, en compagnie des agents des services techniques de la municipalité. 150 ont répondu présent aussi bien pour des travaux de jardinage, du nettoyage et la rénovation de mobilier urbain comme mettre un coup de peinture au muret de l'une des aires de jeux du parc Saint-Pierre.

Un coup de peinture qui a séduit Monique, Marie ou encore Sandra. Au total, elles sont 4 bénévoles d'un jour à participer à cet atelier, accompagnées d'agents de la mairie. L'idée ici est de repeindre le muret de 138 mètres en blanc, puis effectuer dans la journée, une seconde couche, cette fois-ci bleu, afin de redonner vie à ce muret abîmé par la temps. "J'habite juste à côté donc c'était l'occasion d'être utile", assure Marie, une septuagénaire.

"Je suis contente de faire cela pour ma Ville. Et puis la peinture me détend", précise Sandra de son côté. "Je promène régulièrement mon chien dans le parc. Donc quand je passerai la prochaine fois, je pourrais me dire que ce mur, c'est moi qui l'ai fait", assure encore la jeune femme.

La première couche de peinture a été appliquée en à peine deux heures. © Radio France - Virginie Vandeville

Un chantier qui avance vite. "Elles sont très courageuses et elles bossent très bien. On a pas eu besoin de leur expliquer quoi que ce soit" sourit Vincent, un agent des services techniques de la maire . "On est que des femmes, c'est normal", plaisante Monique qui admet que la tâche est quand même fatigante. Mais il reste encore un peu de travail, puisque la deuxième couche devrait être faite dans l'après-midi, si le temps le permet.

Une prochaine édition

Des travaux qui sont aussi l'occasion de mettre en avant le travail de l'ombre des agents de la Ville. Une mobilisation qui impressionne la maire de la Ville, Brigitte Fouré, venue saluer les bénévoles. "Je suis très fière des Amiénois car je trouve qu'ils répondent toujours banco, toujours présents. C'est vraiment cela une ville, Il faut que les habitants soient des acteurs de la société", précise l'élue qui ne se ferme pas à l'idée d'organiser chaque année