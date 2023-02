150 ans du Carnaval de Nice, 150 ans d'histoire de France

Le roi est mort, vive le roi. Le thème du carnaval est annoncé quand l'ancien roi brûle, sur la plage de Nice à la fin du carnaval. Ce thème, les ymagiers doivent l'illustrer en capturant les personnalités, les événements marquants de l'année, de la décennie, de l'époque.

1930. Le carnaval de Nice est le reflet de la société française, avec parfois des prises de positions. En 1930, la France est coloniale. Le pays s'apprête à accueillir l'exposition coloniale, en mai 1931. Le thème du carnaval cette année ? Y'a Bon. Et son hymne se fait le "refrain des négrillons". Joséphine Baker trône sur un char, les grosses têtes sont noires. Mais elles sont surtout plus grandes, magnifiées, par rapport aux colons blancs, tout petits, à pieds, à côté des chars.

1947. Sa Majesté carnaval aime à se prendre pour une star de cinéma ! A trois reprises les Niçois ont pu admirer le Roi du cinéma, en 1947, en 1995 et plus récemment en 2019. Du noir et blanc à la couleur, des westerns spaghettis aux films d'auteurs, le carnaval a parfois un air de festival de Cannes.

1952. La vie c'est plus marrant, en chantant ! Cette année là le carnaval s'attache surtout aux chansons des années 1930 avec pour roi Maurice Chevalier.

1959. Nice a rendez-vous avec la Lune ! Les fusées font leur show : la conquête spatiale en fait rêver plus d'un. En pleine guerre froide entre les Etats-Unis et l'URSS, le satellite Spoutnik, envoyé en orbite deux ans plus tôt, traverse la place Masséna. 10 ans plus tard seulement, le rêve devient réalité et l'Homme marche sur la Lune.

1968. Un irréductible Gaulois sur la promenade des Anglais. Astérix, le personnage de bande-dessiné préféré des français se met en scène au carnaval de Nice. On perçoit aussi els frémissements du mouvement de contestation sociale qui s'apprête à éclater en France, à peine trois mois plus tard.

1985. Enfants des années 80, enfants de la pub ! C'est la décennie d'or pour la publicité. Des slogans inoubliables, des mises en scène osées, cette année le Roi de la Pub caricature les marques les plus connues.

1989. Un carnaval sous le signe de l'Amour. Sur le défilé, des princesses, des colombes et des jeunes mariés. Mais l'amour, c'est aussi la luxure ! Entre les belles histoires de coeur, des scènes de débauche, de la nudité et une sexualité débridée. Cette édition fait scandale...

1990. Le Roi du Rire se marre, perché sur son char, on voit Chaplin, Fernandel et Laurel et Hardy défiler dans les rues de Nice. Ce roi marque surtout la fin d'une époque. Il en tombe même de son trône cette année là. Les trois monstres sacrés du rire décèdent peu de temps avant 1990. Leluron, Coluche, et Desproges disparus... la fin d'une époque où l'on pouvait "rire de tout" ?

2000. "Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile." Après avoir survécu au bug de l'an 2000, au carnaval de Nice on se réjouit de vivre de merveilleuses odyssées, et celle qui a révolutionné nos vies: l'entrée sur Internet.

A partir de 2000. Rupture de style, on se permet des caricatures présidentielles. Jusque-là, le carnaval moquait seulement des figures locales et puis les grosses têtes deviennent Nicolas Sarkozy, François Hollande. Jacques Chirac devient le seul président roi du carnaval, en 2007.

Des reportages, des chroniques réalisées en collaboration avec l'ESJ Pro de Montpellier. Une équipe de dix journalistes actuellement en formation et en immersion dans la rédaction de France Bleu Azur en février 2023 afin de couvrir le 150e Carnaval de Nice. Ils sont encadrés par Benoit Califano et Joël Cuoq.