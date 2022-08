150 ans de la Vierge Noire à Douvres-la-Délivrande : connaissez-vous son histoire ?

Michel Guillon, expliquez nous en quelques mots qui est cette Vierge Noire.

C'est une Vierge qui a été mise en place par l'évêque de Bayeux au VIIᵉ siècle, suite à un culte romain qui existait et dont les dieux étaient sans doute des dieux originaires d'Afrique du Nord, dont des dieux noirs, et le premier sculpteur a probablement voulu suivre la tradition et réalisé une première statue de la Vierge noire.

L'histoire ne s'arrête pas là...

La statue a connu par la suite bien des tourments, notamment dès le IXᵉ siècle avec l'invasion des Vikings, et la chapelle qui l'abritait a été détruite. La statue aurait disparu. Elle aurait été retrouvée grâce à un mouton au XIᵉ siècle. Et qui dit statue retrouvée veut dire nouvel abri, nouvelle chapelle. Elle a alors reçu, du XIᵉ au XVIIIᵉ siècle, des milliers et des milliers de pèlerins, dont beaucoup d'ailleurs, s'arrêtaient ici en revenant du Mont-Saint-Michel, tel le roi Louis XI, par exemple, qui s'est arrêté deux fois en 1470 et 1473. Et pendant la Révolution, elle n'a pas subi de dommage parce qu'un habitant de Luc sur Mer a eu la très bonne idée d'acheter cette chapelle pour, disait il, y ranger sans foin. Or, en fait, il ne l'a pas fait. Mais la chapelle a été bien préservée et après la Révolution, elle a pu être rouverte, la statue ayant été à ce moment là préservée à Caen pendant les événements révolutionnaires

Les différentes tenues offertes à la Vierge Noire sont exposées dans la Basilique © Radio France - Philippe Thomas

Et pourquoi alors aujourd'hui, célèbre-t-on les 150 ans ?

Parce que, en 1872, le père Picot, qui était le recteur de la chapelle et du pèlerinage, a obtenu du pape l'autorisation de couronner la statue. Laquelle statue est la statue numéro deux, la numéro un ayant été brisée au début des guerres de religion en 1561. 20 ans après, en 1580, un sculpteur de la région a réalisé la statue qui est actuellement dans la basilique, celle-ci est en pierre. Elle est noire, mais elle est en pierre peinte. Le 22 août 1872, le cardinal archevêque de Rouen est venu déposer les couronnes sur la tête de la statue de la Vierge et de l'Enfant-Jésus. Donc nous célébrons cet événement qui est un événement marquant. C'est l'une des deux dates clés dans l'histoire de la basilique actuelle. L'autre date clé étant le titre de basilique décerné en 1895 sur décision du pape aussi.

Vous connaissez cette histoire par cœur. Pourquoi vous passionne t elle autant ?

Elle me passionne parce qu'il y a une histoire, mais c'est aussi la mise en valeur du patrimoine. Et puis c'est une réponse à toutes les questions que se posent les gens qui n'hésitent pas à venir en faire part, à écrire leurs souhaits, leurs désirs, à écrire aussi leurs remerciements. Et qu'ils déposent au pied de la statue.

Vous connaissez son histoire par cœur mais il y a une espèce d'aura, de mystère qui l'entoure encore, finalement, d'une certaine façon ?

Oui, c'est vrai, il y a un certain mystère. Parce que la Vierge noire, on peut se poser la question pourquoi est-elle noire ? Donc, il y a diverses réponses. Il n'y a pas de réponse réelle, c'est le mystère. Il est là aussi, mais aussi le fait que dans les premiers siècles, nous n'avons pas toujours les sources suffisantes pour affirmer. Voilà pourquoi nous parlons au conditionnel, bien souvent pour les premiers siècles.

Une partie des tenus offertes à la Vierge Noire © Radio France - Philippe Thomas

Quand les gens arrivent et vous disent pourquoi est-elle noire, que répondez-vous ?

Elle est noire parce que le premier sculpteur a voulu faire comme pour les dieux romains. Elle est noire aussi parce que elle aurait peut être séjourné deux siècles sous les gravats de la première chapelle. Donc le matériau se serait altéré. Elle est noire parce que le sculpteur a voulu copier d'autres Vierge noire. En France, il y en a énormément de Vierge noire.

Tout cela fait partie du mythe, de l'histoire. Et aujourd'hui, que diriez-vous, qu'elle est plus contemporaine que jamais ?

Marie reste contemporaine et reste présente dans le cœur de tout le monde, de tous les pèlerins, de tous les paroissiens, de tous les habitants. Ça, c'est sûr et certain.

Des messes sont organisées tous les jours jusqu'à dimanche ainsi que des son et lumière chaque soir à 22h, 22h30 et 23h jusqu'à samedi et une exposition sur le parvis de la basilique. Temps fort : la procession à 15 heures ce jeudi dans les rues de Douvres-la-Délivrande.