150 antennes-relais bientôt construites en Dordogne pour lutter contre les zones blanches

Vous avez peut-être du mal à passer des coups de fil avec votre téléphone portable depuis certaines zones de la Dordogne. Si c'est le cas, vous vous trouvez probablement dans une zone blanche. Pour augmenter le réseau, le département annonce la création de 150 antennes-relais d'ici la fin de l'année 2023. Elles sont actées et devraient être construites pour la plupart l'an prochain, en 2023.

"On mène un combat au niveau national pour forcer les opérateurs à construire des nouveaux pylônes téléphoniques. Si on a des zones blanches en Dordogne, c'est parce qu'on manque de relais" explique Germinal Peiro, le président du département "et dans les deux ans à venir on va construire 150 pylônes de plus pour essayer d'avancer sur cette question".

A ce jour, en Dordogne, selon le site Cartoradio du gouvernement, il y a 485 sites qui peuvent avoir une ou plusieurs antennes-relais.