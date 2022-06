Une communauté de gens du voyage installe illégalement 150 caravanes à Cenon-sur-Vienne

Au téléphone, la maire de Cenon-sur-Vienne est complètement dépitée : "Face à 150 caravanes vous ne pouvez pas faire grand chose !" Odile Landreau raconte que dimanche après-midi, elle a été alertée par plusieurs riverains qui voient s'installer une dizaine de caravanes sur la pointe de Forclan, un lieu apprécié pour les promenades en famille ou les loisirs sportifs, avec notamment le parcours santé.

"J'ai prévenu la gendarmerie qui s'est déplacée, la préfecture, nous étions dimanche. Là aujourd'hui nous sommes lundi férié donc on ne peut rien faire au niveau administratif mais on ne laisse pas tomber, nous avons déposé plainte auprès de la gendarmerie et demandons un jugement en référé, d'autant qu'ils se sont branchés sans autorisation sur l'eau et l'électricité." De son côté la préfecture de la Vienne confirme qu'un arrêté va être pris dès ce mardi matin, et dès lors la communauté évangéliste aura jusqu'à jeudi matin pour lever le camp. Lors de leur arrivée, les gens du voyage ont expliqué qu'ils comptaient rester jusqu'à dimanche.