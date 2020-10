150 personnes issues des quartiers prioritaires embauchées dans le Gard grâce aux emplois francs

Trouver du travail quand on habite dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) est souvent une gageure. Depuis le 1er janvier, le dispositif des emplois francs permet à des entreprises ou au secteur associatif de toucher une aide pour embaucher des personnes qui y résident. 15.000 euros sur 3 ans pour une personne embauchée en CDI, 5000 euros sur 2 ans pour un CDD d'au moins 6 mois. "Le critère principal, c'est la résidence explique Florence Barral-Boutet, responsable dans le Gard de la Dirrecte. Il n'y a pas de critère d'âge ni de qualification. Les personnes doivent être soit demandeur d'emploi soit être suivies par une Mission locale. Il n'y a pas de limite pour les entreprises. Elles peuvent embaucher autant d'emplois francs qu'elles le souhaitent."

"C'est du donnant-donnant"

A Nîmes, l'entreprise Phytocontrol spécialisée dans la sécurité sanitaire de l'eau et des aliments recrute une cinquantaine de nouvelles personnes chaque année. Michaël Bresson son président et fondateur est ravi de ce dispositif. Il a déjà recruté 3 personnes grâce à lui. "Au delà de notre rôle d'entrepreneur, on a un rôle social à jouer. Les collaborateurs recrutés via ce dispositif apportent leur investissement et leur engagement. C'est de la valeur ajoutée pour l'entreprise, on a tout à y gagner". Même constat pour Hervé Tessier, directeur des opérations chez Sogetrel, une entreprise spécialisée dans les télécommunications et les réseaux haut-débit. "On est dans un secteur où on est en très forte tension sur le recrutement donc on fait appel à tous les leviers. C'est en faisant appel à Pôle emploi qu'on a eu accès aux emplois francs qui nous ont permis de recruter 4 personnes cet été." Tous les deux avouent que l'aide financière qu'ils ont reçu n'est pas non plus négligeable en cette période de crise sanitaire.

"Il y a aussi des personnes qualifiées dans les quartiers"

Zina Ouefilli a 50 ans. Cette mère de famille de 3 enfants a galéré toute sa vie pour trouver un emploi stable alors qu'elle est titulaire d'un diplôme supérieur dans l'industrie alimentaire. Elle vient de décrocher un CDD d'un an chez Phytocontrol grâce à ce dispositif d'emploi franc. " Avant Phytocontrol, c'était les galères entre les CDD, les interim. Pendant près de 6 ans, j'ai travaillé comme saisonnier en trois-huit. Avec 3 gamins, c'était pas facile. Sans ce dispositif, je n'aurais jamais accèdé à ce poste parce qu'à chaque fois que je postulais, c'étaient des refus. Là, je travaille de jour, je peux voir mes enfants. Je ferai de moins mieux pour garder mon emploi. Des personnes qualifiées, il y en a aussi dans les quartiers, poursuit-elle. En Occitanie, le Gard est le département qui possède le plus de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, La Grand-Combe, Vauvert, Beaucaire, Saint-Gilles... "Même à Uzès !" souligne le préfet.

