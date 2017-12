"150 familles de malades accompagnées par l'AFM en Sarthe" Claire Bourget, la déléguée départementale

Début ce vendredi soir du téléthon. Claire Bourget, la déléguée départementale de l'AFM, l'association française de lutte contre les myopathies nous explique comment sont accompagnées les familles des malades.

À quelques heures du lancement du téléthon 2017, Claire Bourget, la déléguée départementale de l'AFM en Sarthe revient sur le rôle de l'association en Sarthe.

Un diagnostic toujours difficile à établir

"On accompagne environ 150 familles de malades dans leur quotidien" nous dit Claire Bourget, la déléguée départementale de l'AFM en Sarthe. "Ça commence souvent par le diagnostic de la maladie qui est souvent difficile à établir. Il y a un certain nombre de malades qui n'ont pas de diagnostic, qui sont en errance, et nous sommes en relation avec des médecins des centres spécialisés. Au Mans, on fait partie des centres de références de Nantes et d'Angers, avec une coordination sur Bordeaux, parce que les secteurs ont tendance à s'agrandir. En général, nos malades sont orientés vers Nantes et Angers, et après certains choisissent plutôt Paris.

Ensuite, on travaille surtout avec les familles sur le maintien à domicile. L'objectif principal, c'est que dès la petite enfance, les personnes soient autonomes. On travaille dès le début des besoins, sur l'adaptation des véhicules, des logements, l'accès à la scolarité, et au milieu du travail".

Encore trop de lourdeurs administratives

"Aujourd'hui, rien que pour avoir un fauteuil électrique, il faut en moyenne entre un an et dix-huit mois", poursuit Claire Bourget, la déléguée départementale de l'AFM en Sarthe, "pour effectivement, je dirai se mettre les fesses dans le fauteuil et avoir le financement. Ce sont de nombreux dossiers à déposer, des besoins à prouver par rapport à la maladie, donc c'est un peu le parcours du combattant. Autre exemple : juste pour une carte de stationnement, il faut prouver à l'administration tous les deux à quatre ans, que l'on est toujours en fauteuil, alors que l'on sait très bien que notre maladie, on l'a à vie. Nous à l'AFM, on aide les malades dans ces démarches".