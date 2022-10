150 grévistes manifestent devant le Conseil Départemental du Calvados pour l’augmentation des salaires

Nouvelle journée d'action pour les salaires ce jeudi 27 octobre en France. Un mouvement interprofessionnel lancé par la CGT pour réclamer notamment une hausse des salaires. 80 rassemblements ont eu lieu un peu partout en France. À Caen, le rassemblement était prévu à 11h devant le Conseil Départemental du Calvados. Ils étaient 150 manifestants.

Ils étaient 150 grévistes sous les fenêtres du département. © Radio France - Louis Fontaine

Hausse des salaires, manque de personnel

Plusieurs secteurs se trouvaient dans le cortège comme les transports avec les cheminots de la SNCF, l’énergie (EDF-GDF) mais aussi la santé, avec les aides à domicile de l’agence Domidom à Caen, ou encore l’éducation avec des enseignants du collège Val de Vire pour le maintien de leur collège . Tous réclament une augmentation du Smic, ce que le Chef de l’État Emmanuel Macron a refusé, souhaitant "privilégier le dialogue social dans les entreprises". Dans le cortège, il était également question d'une revalorisation du point d’indice des fonctionnaires

Malgré la faible mobilisation, les manifestants étaient remontés, comme Fabien, il travaille à l'usine Renault Trucks de Blainville sur Orne : "Nos salaires ne suivent pas l'inflation. Notre pouvoir d'achat est catastrophique. Je regarde trois fois plus qu'avant ce que j'achète, je vais au travail à vélo pour limiter ma consommation de gazole. Il faut que ça bouge" insiste-t-il. Certaines professions ont vu leur salaire augmenter, mais désormais, c'est le manque de personnels qui affaiblit les équipes, comme l'explique cet urgentiste caennais : "Avant le Covid, les candidatures arrivaient à foison. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Il nous manque au moins 100 personnes sur le CHU de Caen".

Les aides à domicile au bord du gouffre

Autre mouvement de grève assez inédit à Caen, les auxiliaires de vie et aides à domicile de l'agence Domidom. Elles ont cessé le travail depuis mardi 18 octobre pour entamer une grève illimitée, c'est la première fois depuis que l'agence existe. Le mouvement porte sur des revendications salariales, des négociations sont actuellement en cours sur les indemnités kilométriques, et sur l'obtention d'un panier repas, mais concernant les hausses de salaire, la direction a pour l'instant répondu non selon les grévistes. Elles réclament une augmentation de 500 euros net.

Aider les autres, c'est notre métier. Être sous payés, c'est notre réalité ! Selon la direction, on est indispensable, mais clairement, nous ne sommes pas appréciés à notre juste valeur - Angelika, aide à domicile sur le secteur de Caen

L'agence Domidom de Caen emploie une trentaine d'auxiliaires de vie et aides à domicile, c'est une filiale du groupe Orpéa. Une délégation du personnel a été reçue récemment, mais les dialogues sont "au point mort" selon les salariés. Le groupe n'a pour l'instant pas donné suite à notre demande d'interview.

Les salariés de l'agence Domidom, du groupe Orpéa, réclament une augmentation de 500e net. © Radio France - Louis Fontaine

La CGT espère que les autres syndicats seront de la partie le 10 novembre prochain pour une autre journée de mobilisation inter-professionnels. Dans l'Orne, à Alençon, un peu plus de cinquante personnes se sont rassemblées devant la préfecture.