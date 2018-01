150 lycéens et apprentis normands à la découverte d'Auschwitz

Par Antoine Quevilly, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

150 lycéens et apprentis normands ont visité mercredi Auschwitz, le plus grand camp de concentration et d'extermination de la 2ème guerre mondiale. A l'initiative de la Région Normandie et du Mémorial de la Shoah, 6 classes ont effectué le voyage dans le cadre d'un projet pédagogique.