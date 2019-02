150 mal-logés occupent toujours un gymnase à deux pas de l'Élysée

Depuis le 30 janvier, 150 mal-logés ou sans-abris vivent dans un gymnase près de l'Élysée. Ils réclament des logement décents et l'ont fait savoir lors d'un "raffut" organisé dans le quartier ce mercredi après-midi. Un bras de fer est engagé entre le DAL et les pouvoirs publics.

Gymnase occupé par les mal-logés et les sans-abris

Paris, France

Ibtissam est une réfugiée politique irakienne. Elle et son fils de 13 ans vivaient dans un hôtel du 18ème arrondissement de Paris qu'ils ont préféré quitter pour rejoindre les autres mal-logés dans le gymnase de la rue Roquépine. _"Mon fils et moi sommes très souvent malades, il a des boutons et il tousse_. Je ne peux pas cuisiner sainement pour lui". Ensuite elle hésite à se confier. "la voisine, elle accueille 5 ou 6 hommes par jour, c'est une prostituée ! Mon fils a 13 ans, il ne peut pas entendre ça !" Mais le pire, c'est le manque d'hygiène de l'hôtel.

La préfecture d'Île-de-France renvoie la balle sur la mairie de Paris expliquant que l'occupation du gymnase de la rue Roquépine relève d'une relation entre le DAL et la mairie de Paris. La municipalité de Paris ne s'est pas encore exprimée à ce sujet.