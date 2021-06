150 personnes manifestent contre "les idées d'extrême-droite" à Châteauroux

A l'appel de plusieurs syndicats, associations et partis politiques, environ 150 personnes se sont réunies place de la République à Châteauroux. Ils dénoncent la diffusion "d'idées d'extrême-droite" dans l'action du gouvernement et dans la société.

"Pour les libertés et contres les idées d'extrême-droite". L'ordre du jour de la manifestation de ce samedi matin, place de la République à Châteauroux a attiré 150 personnes. Dans l'attroupement, les drapeaux de syndicats, partis politiques et associations : CGT, La France Insoumise, NPA, PCF, Antifas, FSU, RESF. Mais également des citoyens inquiets du virage sécuritaire pris par l'exécutif.

"Le gouvernement a largement favorisé le terreau de l'extrême droite avec les mesures sur le séparatisme, la loi de sécurité globale, l'utilisation du terme islamo-gauchisme, s'insurge Marie-Thérèse. Au delà des mesures gouvernementales cette retraité constate également que les idées ultra-conservatrices et d'extrême-droite se diffusent plus facilement dans la société. "Je pense que ce qui se passe est très très grave. Je suis scandalisée quand je vois que des gens comme Eric Zemmour puisse déverser pendant des heures tous les soirs sur une chaîne privée à grande écoute des idées racistes et de haine sans que personne ne lui apporte la contradiction. Les idées d'extrême-droite diffusent dans toute la société. On a jamais été aussi proches d'avoir l'extrême droite au pouvoir, c'est pour cela aussi que je suis là aujourd'hui", conclut-elle, l'air combatif.

Pour mieux appréhender et mettre en exergue ce qu'il considère comme un danger pour la société, Michel n'hésite pas à brandir des références historiques lourdes de sens. "Je viens défendre la République contre des gens qui l'ont menacée constamment. Des gens qui étaient au pouvoir quatre ans, entre le 10 juillet 1940 et le 20 août 1944, jusqu'au moment où Pétain a été emmené par les SS, direction Sigmaringen. Il ne faut jamais l'oublier. L'extrême-droite s'est peut-être ripolinée, mais chassez le naturel, il revient au galop. L'alternance entre Le Pen et Macron n'est pas une alternance valable. Ce n'est pas comme une alternance entre Mitterrand et Chirac. Ca n'a rien à voir, il ne faut pas avoir la mémoire courte", prévient ce retraité sous sa banderole aux couleurs du Parti Communiste Français.

Vers 11h, le cortège se met en mouvement. Direction la permanence du député de l'Indre François Jolivet. Devant le local vide, quelques insultes fusent. "Salopard ! Vendu !" La manifestation se disperse ensuite, dans le calme.