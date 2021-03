150 personnes réunies à Bayonne contre le port du masque pour les enfants

Ce samedi, plus d'une centaines de parents, enfants, ont participé à une manifestation festive dans les rues de Bayonne afin de dénoncer le port du masque dès six ans. Un rassemblement sous le mot d'ordre : "Laissez nos enfants respirer".

"Laissez nos enfants respirer." C'était le mot d'ordre de ce rassemblement festif, organisé ce samedi à Bayonne. Rassemblés d'abord devant l'hôtel de ville, environ environ 150 personnes, parents et enfants, ont marché dans les rues bayonnaises, au rythme de batucada et pour beaucoup déguisés. Dans leurs mains, des pancartes. "Il faut que tu respires..." ; "Trop petit pour porter un masque" ; "À l'air libre". Ils demandent que le port du masque ne soit plus obligatoire dès six ans, comme actuellement. Une disposition introduite dans le protocole sanitaire du 2 novembre 2020, contre le coronavirus.

Parents et enfants répondent à l'appel national à la manifestation lancé par "Enfance et Liberté", qui regroupe plusieurs collectifs et publie des témoignages sur les réseaux sociaux. Ces parents réclament de la part du gouvernement des études sur les bénéfices et les risques du port du masque obligatoire dès six ans dans les écoles.

Tous ont les mêmes arguments depuis des mois : les enfants contractent peu la maladie, ils ont une sensation d'étouffement et les parents aimeraient avoir leur mot à dire. Surtout, ces parents pointent du doigt un manque de dialogue de la part des institutions, le rectorat, l'inspection académique.

Le cortège a arpenté le centre-ville de Bayonne avant de rejoindre l'esplanade Roland Barthes, devant le campus de la Nive, où les familles ont pique niqué.