150 postes sont à pourvoir à Cannes dans le secteur des services à la personnes

Organisé par le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi de Cannes Lérins et par Pôle Emploi, un grand forum est prévu ce jeudi à la MJC Cannes Ranguin. Entreprises, responsables d'Ehpad et organismes de formation viennent proposer des contrats.

Il y a besoin de main d'œuvre dans les secteurs des services à la personne, de l'animation, de la santé et dans les Ehpad. Ce jeudi à Cannes, 150 postes sont proposés. Une cinquantaine d'entreprises azuréennes seront présentes pour ce grand Forum pour l'Emploi. Pour y participer, il suffit de venir avec des CV et son pass sanitaire. Ce salon a lieu de 9h à 14h à la MJC Ranguin de Cannes. En plus des contrats proposés, il est aussi possible d'échanger avec les professionnels sur les métiers proposés, les rémunérations, les formations nécessaires.

Des échanges proposés avec des professionnels

Des contrats d'aide-soignant, d'animateur, d'accompagnant éducatif, d'agent hospitalier seront proposés. Ce forum s'adresse aussi à tous les Cannois qui ne trouvent pas leur voie professionnel ou qui souhaitent se reconvertir explique l'un des organisateurs. Ce forum existe depuis une dizaine d'années, mais c'est la première fois qu'il y a autant de recruteurs. Il y en a deux fois plus. Depuis la crise sanitaire, les besoins sont nombreux.

Accès au Forum pour l'emploi possible en bus via le réseau Palm Beach Ligne 1, 17, 25, 27 et 35 // Accès en train , gare SNC Ranguin

Le Forum a lieu Chemin Rural de la Frayère à Cannes la Bocca de 9h à 14h ce jeudi 21 octobre