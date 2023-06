150 professionnels réunis à Avignon pour imaginer la ville en 2050

Comment vivra-t-on à Avignon en 2050 ? La question est à l'ordre du jour des "Ateliers de Bénézet" qui se tiennent ce jeudi matin à la mairie. L'adjoint à l'urbanisme, Paul-Roger Gontard, réunit 150 professionnels pour deux tables rondes liées aux questions de logement et aux adaptations qu'il faudra prévoir dans les décennies à venir. "On voit aujourd'hui le réchauffement climatique qui nous accompagne. Pour vous donner une perspective, on donne pour Avignon, à horizon 2050, le climat de Naples, mais avec les embruns de Méditerranée en moins", rappelle-t-il.

ⓘ Publicité

L'adjoint plaide pour "qu'on arrive à imaginer et à penser cette ville avec de nouveaux moyens de construction, avec une soutenabilité aussi au quotidien". Ces aménagements, "c'est par exemple conditionner la construction sur des hauteurs de plafond qui soient plus élevées pour faciliter la circulation d'air. C'est favoriser aussi des logements traversants, des espaces plus généreux, en particulier des espaces extérieurs".

Paul-Roger Gontard rappelle les actions déjà engagées par la ville d'Avignon sur cette question. "Nous produisons déjà des parcs et des jardins en nombre, explique-t-il. On n'en a plus d'une quarantaine et il faudra continuer à le faire. Et puis, on a de nouvelles règles de constructibilité dans notre plan local d'urbanisme pour que chaque fois qu'on fabrique un morceau de ville, un quartier ou un logement, on a des espaces extérieurs qui sont désimperméabilisés".