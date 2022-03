280 retraités dans les rues de Saint-Lô et de Cherbourg pour la hausse des pensions de retraites

À l'appel des syndicats, les retraités manchois se sont rassemblés, ce mardi 24 mars, à 10h30. Ils étaient 100 à Saint-Lô et 180 à Cherbourg. Le pouvoir d'achat, la revalorisation des retraites et la santé étaient au cœur des discussions.

Sous le soleil, avec les drapeaux colorés des syndicats Force Ouvrière, CGT et FSU Solidaires, les retraités étaient en colère ce matin à Cherbourg. " Je suis ici, car je viens de prendre ma retraite en janvier, j'ai été vendeuse pendant 15 ans puis aide à domicile, 22 ans. Aujourd'hui, j'ai environ 980 euros par mois. Ce n'est pas facile tous les jours. Sans mon mari, je n'arriverais pas à joindre les fins de mois", explique Claudine, venue de Bricquebec.

"Nous ne voulons pas de pensions en dessous du SMIC"

Comme Claudine, la majorité des retraités venus à Cherbourg, souhaitent une revalorisation des pensions et le retour à l’indexation des pensions sur les salaires. "Ce n'est pas normal que les retraités gagnent 800 euros par mois. Nous avons travaillé toute notre vie et nous méritons plus. Nous ne voulons pas de pensions en dessous du SMIC" s'insurge Michel, militant Force Ouvrière.

Dans le cortège, beaucoup de retraités ne comprennent pas non plus la stagnation des pensions. "Je ne suis pas à plaindre, car j'ai près de 2.500 euros de retraite, mais depuis 14 ans, je suis retraité de DCN (Naval Group) et ma pension n'a jamais augmenté, sauf qu'aujourd'hui tout coûte plus cher", explique Jacques.

Les retraités dans la rue à Cherbourg, mardi 24 mars 2022. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

"Je paye la maison de retraite de ma mère, c'est difficile"

Certains retraités sont aussi très affectés par la hausse des prix, comme Sylvette, 67 ans : "J'ai environ 1 300 euros de retraite, mais j'ai beaucoup de frais : 500 euros de loyer, 150 euros pour l'ambulance et les médicaments de mon mari, malade, 150 euros de nourriture, 200 euros pour l'essence et maintenant je paye aussi la maison de retraite de ma mère, c'est difficile chaque mois de ne pas être dans le rouge...".

La santé : la deuxième préoccupation des retraités

Dans les conversations des retraités, c'est aussi la santé, qui apparaît. À l'approche de la présidentielle, les retraités souhaitent que les candidats se préoccupent des "déserts médicaux" et du manque de lits dans les EHPAD. "Nous voulons plus de médecins sur Cherbourg et dans la Manche. En tant que personne âgée, nous avons besoin de personnel médical dans le secteur, c'est notre droit ! " conclu Jacques.