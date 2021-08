1500 manifestants à Montbéliard contre le pass sanitaire au nom de la liberté

La manifestation anti pass sanitaire a tenu ses promesses à Montbéliard ce samedi après-midi. Un peu plus de 1500 personnes ont défié la pluie pour marcher vers le centre-ville via le boulevard circulaire, avant deux haltes : devant le siège de l'agglomération, puis face à la sous préfecture.

"Reveille-toi pour tes enfants" © Radio France - Christophe Beck

Une mobilisation sans incidents, comme y avaient invités avec insistance les organisateurs. "Pas de débordement s'il vous plait. Soyons calmes et constructifs" a lancé William Sauvage, l'un des meneurs. "Montrons-leur que le Franc-Comtois est dans la rue et que notre liberté n'a pas de prix" ajoute Pascale Michelet, autre organisatrice. Un troisième leader embraye sur le terme de "Résistance, révolution !"

"Notre liberté n'a pas de prix". Copier

Au hit parade des slogans : "Liberté, liberté" "Macron, ton pass, on n'en veut pas" "Elus, réagissez, l'humain est en danger" "Vaccins, on est pas des cobayes". On a même entendu brièvement des "Police avec nous".

Petite halte sur le rond-point avant de marcher vers la sous-préfecture © Radio France - Christophe Beck

Le cortège a emprunté à deux reprises la rue piétonne et commerçante de Montbéliard sous le regard tantôt solidaire, tantôt inquiet des commerçants. Certains comprennent la colère des manifestants. "Moi, je suis vacciné, mais je ne comprends pas qu'on oblige les gens comme ça". D'autres non. "On est plus libre vacciné que non vacciné. Le pass sanitaire, je suis pour et je trouve cette manifestation ridicule". Tous regrettent d'être une nouvelle fois impactés par cette manifestation.

L'entrée du cortège dans la rue piétonne © Radio France - Christohe Beck

Commencé sous la pluie, le cortège se disperse deux heures plus tard sous une accalmie. De nombreux manifestants affirment qu'il faudra revenir samedi prochain. "On ne lâchera pas. C'est notre liberté qui et en jeu". Et promettent une rentrée explosive.