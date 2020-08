150ème anniversaire de la bataille de Sedan sans reconstitution

C'était l'événement le plus grand-public des commémorations du 150ème anniversaire de la bataille de Sedan. Le 1er septembre 1870, la défaite de Napoléon III face à la Prusse de Guillaume Ier marque la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Des reconstituants historiques venus de France, de Tchéquie, d'Allemagne et d'Italie devaient rejouer des scènes de combats sur le Champs de Mars à Sedan ces samedi 29 et dimanche 30 août 2020. L'événement est annulé en raison des protocoles sanitaires à respecter.

En début d'année, l'association napoléonienne ardennaise avait déjà pris le soin de réduire le nombre de participants de 150 à 70. Les conditions à respecter pendant le rassemblement ont été communiquées ce lundi 24 août 2020 : distanciation physique et port du masque obligatoire.

Même si des démonstrations de tirs au canon et au fusil étaient prévus, difficile de faire évoluer des troupes vers des combats au corps-à-corps sans trahir l'esprit d'une reconstitution historique fidèle à la réalité. "Ce n'aurait été qu'une évocation", explique Fabrice Seconda . "On est dans le respect de l'uniforme, des gens qui ont combattu", ajoute le président de l'association napoléonienne ardennaise. "Evoluer avec un masque, ça ne voulait plus rien dire".

Préparés depuis plus de 4 ans, les uniformes ne resteront pas pour autant au vestiaire. Un parcours mémoriel en tenue est prévu ce samedi 29 août et ce dimanche 30 août à Bazeilles.