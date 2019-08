153 manifestants anti-captivité rassemblés devant Marineland à Antibes

Antibes, France

Un dernier coup pour les militants anti-captivité du GAC contre Marineland ! Le groupement anti-captivité se réunissait pour la dernière fois de la saison ce samedi soir devant le parc d'Antibes qui propose de voir de près Orques et Dauphins notamment. 153 manifestants au total ont participé à l'action sur le parking de l'Hotel Marineland pour distribuer des tracts et sensibiliser les automobilistes à la captivité des cétacés. Alors le mouvement a t'il vraiment un impact sur les consciences ? Oui affirme Corinne Bouvot du groupement GAC.

"Au début nous étions dix-neuf sur le rond-point et les gens n'étaient pas sympathiques avec nous, aujourd'hui on a multiplié par dix les adhérents au mouvement" Corinne Bouvot

Le mouvement réclame donc la libération des cétacés et des orques et propose un autre avenir pour le parc. "On ne veut pas qu'il ferme, on ne veut pas mettre des gens au chômage, on pourrait en faire un parc aquatique" rétorque Corrine Bouvot.

Et la prochaine action du collectif ?

Prochaine action : le 28 septembre une flashmob géante organisée dans toute la ville pour sensibiliser les passants à la cause animale.