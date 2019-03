Journée des droits des femmes : Natacha Himelfarb, déléguée départementale

Alpes-Maritimes, France

En cette journée internationale des droits des femmes, les chiffres sont inquiétants : sept femmes sont mortes sous les coups d'un homme en 2018 et 1.800 plaintes ont été déposées. Et c'est sans parler du nombre de personnes qui se taisent et de l'égalité entre les sexes qui a bien du mal à s'imposer dans la société française. Alors que peut-on en conclure ? On fait le point avec l'Azuréenne Natacha Himelfarb, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalite dans les Alpes-Maritimes.