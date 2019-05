Elections européennes: les petites communes confrontées aux difficultés de l'affichage réglementaire

Alpes-Maritimes, France

D'un côté Tourettes-sur-Loup, de l'autre Gourdon. A elles deux, ces communes azuréennes de la vallée du Loup, qui ont chacune plusieurs bureaux de vote, devraient proposer 170 panneaux d'affichage. Impossible pour ces petites municipalités ! Alors elles ont décidé de mutualiser les moyens dans un hameau qu'elles partagent: Pont-du-Loup. En effet, ce village est à cheval sur les deux communes. Le pont sépare les deux territoires. Les deux maires se sont alors entendus pour ensemble mettre 17 panneaux divisés en deux pour afficher les listes dans cet endroit éloignés des centres bourg. "Nous n'afficheront qu'une série de panneaux bien que nous ayons à Pont-du-Loup, un bureau de vote par commune, explique Damien Bagaria, maire de Tourettes-sur-Loup. On a chacun installé nos panneaux dans nos villages et ceux qui étaient en plus on les a rassemblés ici".

Pousser la mutualisation encore plus loin.

"Ce qui aurait été encore mieux, renchérit Eric Mèle, le maire de Gourdon, c'est si on avait pu faire un seul bureau de vote. Un bureau intercommunal puisque de toute façon ce sont des listes nationales, qu'on est dans la même circonscription et qu'on a déjà plusieurs choses en commun, exemple l'école." Une idée qui pour l'instant reste impossible, les préfectures demandent encore que chaque commune organise son propre scrutin. "C'est difficile, expliquent les deux premiers magistrats. On a de plus en plus de mal à trouver des volontaires pour tenir les bureaux de vote le jour de la Fête des mères et pour dépouiller le soir". Un dépouillement qui risque de poser quelques problèmes car certaines listes n'ayant pas assez de finances ont demandé à leurs électeurs d'imprimer eux même leur bulletin qui pourraient vite ne pas être aux normes et donc considérés comme nuls. Une soirée qui s'annonce compliquée.