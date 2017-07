158 élèves sous-officiers de Saint-Maixent l'Ecole se préparent pour le défilé du 14 juillet à Paris

Dans une semaine ils défileront sur les Champs-Elysées. A Saint-Maixent l'Ecole,158 élèves sous-officiers de l'ENSOA, école nationale des sous-officiers d'active se préparent à vivre un grand moment dans la vie d'un militaire : défiler à Paris pour le 14 juillet. En attendant, ils se préparent.

Ce dimanche, ils rejoignent d'autres régiments, compagnies et bataillons à Versailles-Satory. C'est là que l'ensemble des troupes au sol vont se retrouver pour des répétitions générales avant le jour-J. Pour l'occasion, les militaires ont reproduit l'équivalent des Champs-Elysées au sol, ou tout du moins le même tracé.

Au programme de la semaine : des répétitions tous les jours, le matin ou soir, et ce, jusqu'à vendredi.

Pour les élèves de Saint-Maixent toutefois, l'entraînement a commencé il y a une semaine déjà : une heure à une heure et demi d'entraînement quotidien pour apprendre à marcher en cadence, avancer en ligne avec les autres écoles et troupes tout en maintenant la tête droite, levée comme il faut.

"Le plus dur de savoir jusqu'où lever le bras, explique Marine, élève sous-officier de 26 ans à l'ENSOA. Et pour marcher en ligne, je me cale sur mon voisin de gauche."